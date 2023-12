J. GHIONE A RFV, Il Toro da Europa, la Viola da UCL

FirenzeViola.it

Jimmy Ghione, noto showman televisivo nonché grande tifoso del Torino, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", all'antivigilia della sfida tra la Fiorentina e i granata. Ecco le sue parole: "Io ho un grande amore per la maglia del Toro ma ho passione anche per quella viola: la partita dunque per me è come ogni anno speciale".

Che gara si aspetta?

"Entrambe le squadre hanno bisogno di punti ma mi spiacerebbe farli contro la Fiorentina... certo, dovessi perdere dopodomani sarei meno addolorato perché i punti andrebbero a una squadra amica".

E del "suo" Torino che dice?

"Il Toro a mio avviso sulla carta è una squadra da Europa ma ha dei limiti caratteriali in alcuni giocatori e limiti tattici in altri. Manca l'amalgama come diceva Massimino... per fortuna tornerà Bellanova a destra: per me è un giocatore che può andare in Nazionale, un po' come la Fiorentina può andare in Champions".