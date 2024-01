ITALIANO, Vogliamo arrivare in fondo a ogni competizione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Due finali raggiunte con grande orgoglio, che devono essere un punto di partenza della Fiorentina, perché può ancora raggiungere traguardi importanti". Parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai microfoni del TGR Rai Toscana, nell'intervista in cui l'allenatore si è espresso brevemente sui principali temi del mondo viola.

L'ex guida tecnica dello Spezia ha poi commentato anche le tre finali fatte l'anno scorso dalle squadre italiane (tra le quali anche la Fiorentina): "Sono state intanto raggiunte con grande merito, segno di crescita del movimento, di ciò che si sta proponendo in Italia. Sono state affrontate squadre di grande livello: Manchester City, Siviglia, West Ham, stanno dimostrando di essere squadre top, che in Europa continuano a mostrare il loro valore. Ma aver raggiunto le finali è uno stimolo per tutto il movimento: perché vuol dire che il nostro sistema ha giocatori importanti e tecnici che sanno guidare le proprie squadre".

Questo invece il pensiero di Italiano sull'obiettivo del 2024: "Siamo dentro tutte e tre le competizioni e vogliamo cercare di arrivare fino in fondo, come lo scorso anno. Sappiamo che non è facile ma è la nostra intenzione, far gioire il nostro pubblico".

Infine, conclude: "Il mio desiderio è vedere la mia squadra esprimersi sempre nel migliore dei modi, uscendo sempre dal campo a testa alta, cercando di ottene sempre il massimo".