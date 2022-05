ITALIANO, Tre partite per dare il massimo. Futuro...

Dopo la sconfitta contro il Milan, Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN: "Oggi abbiamo reagito alle due ultime prestazioni non belle in termini di dinamismo e qualità, abbiamo giocato alla pari con il Milan soprattutto nel primo tempo. Nel secondo abbiamo sofferto ma abbiamo avuto una grande palla gol con Cabral. Purtroppo in questo momento paghiamo cara ogni ingenuità. Anche oggi potevamo evitare l'errore e la sconfitta, ma la squadra ha fatto la prestazione: giocare così con questo Milan e in questo stadio non era facile".

Le ampie rotazioni sugli esterni?

"Siccome ora non riusciamo ad avere un grandissimo goleador, cerchiamo di ruotare tutti gli esterni così che tutti facciano prestazione. Purtroppo non riusciamo ad incidere sotto porta. Ma sia all'inizio che in corsa si cerca di cambiare l'inerzia delle partite. Mettere dentro esterni lucidi può fare la differenza. Volevo vedere una squadra diversa rispetto alle ultime due partite e così ho visto".

Cos'è cambiato tra primo e secondo tempo?

"Abbiamo un po' smesso di tenere la palla e quindi sono arrivate un po' meno occasioni. Merito del Milan con un pubblico che li spingeva. Veniamo da qualche sconfitta di troppo, ora abbiamo una settimana tipo e cerchermo di prepararci al massimo".

Cosa migliorare per il futuro?

"Si può ogni allenamento, ogni partita, ogni stagione crescere. Non dobbiamo commettere errori, ma ora è importante terminare in maniera diversa un campionato che è stato straordinario. Siamo ancora attaccati a quelle davanti a noi, dobbiamo cercare di spingere in queste ultime tre partite ed essere quelli di oggi. In futuro ci sarà tempo per cercare di rimettere in sesto una squadra che possa alzare il livello".

Le sconfitte condizionano ll'Europa?

"Quando si gioca punto a punto non farne neanche uno in tre partite diventa pesante. Ci sono ancora 9 punti a disposizione, abbiamo dimostrato di essere una squadra folle, capace di perdere e poi fare grandi prestazioni. Dobbiamo continuare con la fiducia e con l'entusiasmo che ci ha fatto arrivare fin qui".

Cosa dirà a Terracciano?

"È stato l'unico errore di una partita in cui ha giocato tantissimi palloni. Sta facendo un grande campionato e mi dispiace perchè al minimo errore veniamo puniti. Non gli ho detto nulla, sono cose che capitano".