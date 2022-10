ITALIANO, Sottil sta meglio, felice per Bianco

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare la sfida di domani con lo Spezia: “Siamo riusciti a vincere questa partita (Basaksehir, ndr) e a garantirci il superamento del turno. C'è ancora una gara in cui può accadere di tutto, con una squadra che all’andata ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo crescere a livello difensivo per quanto riguarda l’attenzione, dobbiamo elevare la qualità e trovare equilibrio, prendiamo gol ingenui”.

Sulla Serie A: “In campionato dobbiamo recuperare, domani abbiamo la possibilità di risalire in classifica. Questa di ora non ci rispecchia, manca qualche punto che dobbiamo riprendere. Abbiamo tre match di campionato in cui dobbiamo approcciare per vincerle tutte, abbiamo alti e bassi che dobbiamo eliminare. Bisogna essere più continui, con prestazioni sempre di qualità e cercare di fare il massimo”.

Sulla sosta che ci sarà: “Ci saranno dei giorni in cui si staccherà del tutto e altri in cui faremo amichevoli”.

Su Bianco: “Sta crescendo, stare in pianta stabile con i grandi ti migliora. Si impara tanto. Sono felice per lui per ciò che ha dato in Conference, è un ragazzo intelligente e può trovare sempre più spazio”.

Su Sottil: “Sta migliorando, il problema inizia ad essere sempre meno acuto. Speriamo di riaverlo al più presto”.