ITALIANO, Società non si tira indietro sul mercato, Europa...

Vincenzo Italiano ha commentato così in sala stampa la sconfitta per 2-0 contro la Roma: Ho sempre detto ai ragazzi di non rimediare cartellini, non è facile giocare in 10. Sono due anni che a Roma si rimane in 10, ma abbiamo fatto una prestazione onorevole, dopo l’inferiorità abbiamo mantenuto in piedi il match, i ragazzi mi sono piaciuti. Ho chiesto nella ripresa nell’allenarci nel difendere, siamo stati bravi, la partita poteva essere di uno spettacolo diverso in 11, per me l’arbitro ha deciso frettolosamente. Pensiamo alla prossima”.

Undici punti dalla zona Europa: si possono recuperare?

“La distanza con le prime sette è chiara, in questo momento stanno viaggiando forte e sono più brave di quelle sotto. Abbiamo provato ad accorciare questo svantaggio ma non ci siamo riusciti, cercheremo di recuperare. Peccato perché venivano da risultati positivi, ora dobbiamo ripartire in casa. Dopo 15’ in 10 c’è poco da dire, qualcosina di buono lo abbiamo fatto”.

Le parole di Barone la rincuorano?

“Con il direttore stiamo parlando e valutiamo gli infortuni, poi valuteremo e se c’è da aggiungere qualità, la società non si tirerà indietro”.

C’è da fare una scelta, cioè puntare sulle coppe?

“Siamo in corsa in tutte e tre le competizioni, deve ancora finire il girone d’andata. Abbiamo superato gli ottavi di Coppa Italia, siamo nei playoff di Conference League e nessuno ha intenzione di staccare la spina o regalare qualcosa all’avversario. Da domani penseremo a fare meglio rispetto a stasera, poi proveremo ad andare avanti da tutte le parti, lo faremo con le nostre qualità. Penso che abbiamo avuto diverse assenze, spero che ci diano più qualità”.

Troppo ottimista dopo l’espulsione di Dodò lasciando in campo tre punte?

“Abbiamo provato subito a tenere i due esterni, ma si era capito che lasciando il palleggio da dietro non si poteva continuare. Abbiamo sistemato questa situazione nella ripresa, Kouamé e Gonzalez hanno lavorato bene però la partita si stava evolvendo in una certa maniera. Nella ripresa gli obiettivi erano di tenerla viva e non farla finire in tragedia mettendo in difficoltà la Roma e ci siamo riusciti”.