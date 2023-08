ITALIANO (S. STAMPA), Mancato il gol. Reazione ok

Fonte: dal nostro inviato a Vienna (AT), Niccolò Santi

Così Vincenzo Italiano, tecnico viola, nella conferenza stampa post partita di Rapid Vienna-Fiorentina 1-0: "Nel primo tempo abbiamo mosso la palla troppo lentamente, poi nella ripresa dovevamo rimediare e abbiamo reagito ma adesso è un'altra storia rispetto all'anno scorso. Non siamo riusciti a trovare il gol. Però la reazione mi è piaciuta".

Ha pensato di mettere Beltran accanto a Nzola?

"Ci penseremo semmai al ritorno, perché andare all'arrembaggio ci faceva rischiare il secondo gol e oggi non era possibile. C'è un'altra gara, oggi subire un altro gol diventava pesante. La verità è che il primo tempo ci fa perdere la partita. Davanti al nostro pubblico possiamo fare meglio".

Se l'aspettava quel tipo di primo tempo?

"Il traversone di Dodo, Nzola che si gira in area e per poco segna... Insomma è mancato il cinismo, quello che invece c'è stato a Genova. Gli avversari erano tosti, avevano sette partite in più di noi. Queste sono partite che si giocano in 180 minuti, tra una settimana cercheremo di partire più forte. Abbiamo anche gestito male tanti palloni facendo incendiare lo stadio, dobbiamo migliorare da questo punto di vista".

Le palle più alte, che poi non hanno funzionato, erano studiate?

"No, abbiamo sfruttato male quelle situazioni in cui siamo entrati in area di rigore, siamo stati capaci di trovare quelle situazioni. Ci è mancata la qualità, è quella che fa vincere la partita".