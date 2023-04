ITALIANO (S.STAMPA), Jack presto in gruppo. Su Dodo...

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Al termine del successo contro la Sampdoria, presso la sala stampa del Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Dodo: “Il vero Dodo non era quello che prese il rosso a Roma: dopo quella sera abbiamo parlato tantissimo con lui e sapevamo che serviva che riattaccasse i fili della sua qualità. Nel momento in cui è cresciuto fisicamente, è esploso in tutto il suo essere”.

Sulla sua esultanza dopo l’1-0: “Ho sempre detto che tutte le gare vanno affrontate con il massimo impegno e così è stato. Sono contento per la prova di molti singoli, da Duncan a Sottil. La mia esultanza è dipeso da questo, ovvero che non bisogna lasciare per strada nulla, né a livello di risultati né di singoli”.

Su come si prepara la gara di Salerno: “Dovremo ricaricare in breve tempo le pile contro una squadra che sta bene e che si sta giocando tantissimo. Da domani inizieremo a preparare la prossima battaglia per provare a fare bella figura. Poi siamo lì dietro le prime della classe e faremo il possibile per mettere insieme più punti in campionato”.

Su Bonaventura: “Mi auguro che da domani possa tornare a lavorare in gruppo. Presto comunque sarà a pieno regime con gli altri”.

Su Cerofolini: “Terracciano si meritava un turno di riposo, perché le ha giocate tutte. Michele ha risposto bene e mi è piaciuto. E’ un ragazzo che deve farsi trovare pronto, poteva essere emozionato per l’esordio e dopo il test di oggi sappiamo che dopo la prova di oggi possiamo contare su di lui”.

Su Duncan: “Ho parlato spesso con lui in questo periodo: ci sono delle dinamiche di campo che ti possono portare a non giocare e lui ha pagato la crescita di Mandragora. Sta a tutti aspettare il proprio turno. Se c’è una cosa che deve limare è evitare gli alti e i bassi”.

Su Ranieri: "Sta avendo un comportamento esemplare: ci aveva colpito lo scorso anno nella gara che abbiamo fatto a Salerno. Si è guadagnato tutta la nostra fiducia".