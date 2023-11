ITALIANO (S. STAMPA), Ecco cosa ha fatto la differenza

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, ha commento il trionfo odierno contro il Bologna: "Morale, classifica, l'aver battuto una squadra forte. Questo ci portiamo dietro, oggi. La fame di portare a casa il risultato, oggi, ha fatto la differenza. Altre volte dopo aver fatto meglio con la palla tra i piedi non hanno primeggiato queste caratteristiche".

È più contento di queste vittorie o rammaricato dei punti persi?

"Noi in quelle sconfitte abbiamo messo dentro tanti aspetti, tra cui dominio, possesso, che senza però trovare quella fame di portare a casa il risultato che abbiamo avuto oggi. C'è rammarico, ma la nostra testa era a questa partita, preparato in un giorno. I ragazzi sono stati bravi".

Come ha ovviato alle difficoltà a destra?

"Ho preferito dare vivacità con Ikoné, cosa che ci ha permesso nel secondo tempo di guadagnarci anche il calcio di rigore. Dietro purtroppo Quarta non ne vuole sapere di fare il terzino, però nel momento in cui Saelemaekers non risucivamo ad accorciarlo ho preferito mettere Biraghi che ha più esperienza. Lì abbiamo problemi seri, Parisi è adattato, però abbiamo messo una pezza".

Cosa le ha raccontato questa sfida? In cosa avete prevalso?

"L'aspetto mentale, che fa troppo la differenza. Loro arrivavano in grande fiducia, hanno giocatori in grande condizione, esaltati da un inizio di stagione strepitoso. Era quello che temevo e che forse verso la fine della partita abbiamo pagato, ma è stato un incontro equilibrato, deciso da episodi. Loro hanno avuto un rigore nel momento in cui non gli stavamo concedendo niente, poi però l'abbiamo avuto noi pronti-via e siamo stati bravi a sfruttarlo".

Il clima allo stadio vi ha aiutato a vincere?

"Siamo stati attratti dallo stadio: la Fiesole è la nostra spinta nei momenti di difficoltà. Contro la Juve ci è macato quell'ulteriore valore che dà una curva del genere. Contenti di aver regalato a tutta la gente di Firenze questa vittoria, se questo è il clima in tutte le partite penso si possa mettere in difficoltà insieme qualsiasi avversario".