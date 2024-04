ITALIANO, Plzen squadra ermetica. Ma sappiamo che manca poco a un'altra finale

FirenzeViola.it

Dopo aver preso la parola in conferenza stampa, l'allenatore viola Vincenzo Italiano si è espresso anche ai microfoni di Sky Sport, sull'imminente gara di Conference League col Viktoria Plzen: "Un'altra partita che si aggiunge a quelle che abbiamo. E' un altro obiettivo importante per noi, siamo contentissimi di giocarci questo quarto di finale contro una squadra imbattuta nella competizione. Servirà attenzione, anche perché vogliamo raggiungere l'obiettivo".

C'è una sorta di patto fra lei e la squadra? Siete pronti per vincere qualcosa dopo l'anno scorso?

"Tra di noi ci siamo detti che manca poco a raggiungere ciò che abbiamo fatto lo scorso anno con partite di valore e importanza. Abbiamo l'opportunità di poter fare bene in questo quarto di finale per raggiungere un altro obiettivo e sarebbe fantastico. Servirà più convinzione, essere più determinati e sbagliare il meno possibile, perché affronti squadre di valore. Non sarà semplice, ma sappiamo che ci giochiamo tantissimo e affronteremo l'impegno come sempre e come sempre fatto in Europa".

Che Fiorentina sarà?

"Conosciamo l'avversario, è una squadra ermetica che si chiude bene. Ha subito poco e mai perso in questa competizione, servirà precisione e convinzione negli ultimi metri che è ciò che ci è mancato contro la Juventus. Sappiamo come sviluppare e come arrivare, ma spesso ci mancano precisione e convinzione. In queste partite così importanti devi essere perfetto e contro una difesa che sembra impenetrabile dovremo essere bravi".

Come si allena la concretezza? Parlare agli attaccanti funziona?

"Nell'arco di un campionato può venire fuori qualche svista difensiva, così come può mancare un po' di concretezza. Capita, per imprecisione o poca convinzione. Poi in altre gare però facciamo diversamente, sono momenti, a volte ogni tiro va dentro. In queste gare da dentro o fuori devi tirare fuori dal cilindro grandi giocate e spunti individuali. Io resto dell'idea che dobbiamo continuare a creare, poi in questa competizione abbiamo dimostrato di saper segnare e mi auguro di vederlo domani".