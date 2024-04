ITALIANO, Perso nei primi 20'. Coppe? Non si ragiona così

Fonte: dall'Allianz Stadium - Tommaso Loreto

In conferenza stampa dall'Allianz Stadium, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano analizza il ko della sua squadra contro la Juventus. Queste le sue parole: "Quando si affrontano Roma, Milan, Lazio, Atalanta e Juve tutte squadre forti che abbiamo messo in difficoltà. Siamo inferiori a queste squadra, ma le mettiamo sempre sotto. Nei primi 20 minuti siamo stati troppo timidi e abbiamo rispettato troppo la Juve. Poi ci abbiamo provato e Szczesny ha fatto una parata strepitosa. Non ho nulla da dire a questi ragazzi, sono molto contento di tutti soprattutto di chi è subentrato".

I cambi hanno migliorato la sua Fiorentina?

"In questo momento Arthur ha avuto dei problemi e deve mettersi in condizione, ma ho scelto Maxime che ha fatto una bella prestazione. Però i primi 20 minuti ci hanno fatto perdere la partita".

Quanto deve lavorare la Fiorentina per competere contro le big?

"In futuro non so. In questo momento deve affrontare la Juve come ha fatto nel secondo tempo. Non abbiamo permesso alla Juve di ripartire dove loro sono bravissimi. Con loro bisogna sbagliare il meno possibili perchè sono forte. La Fiorentina del secondo tempo può mettere in difficoltà tutti".

Ha paura che la squadra possa snobbare il campionato?

"Allora dobbiamo preoccuparci, deve preoccuparsi tutta Firenze. La Fiorentina non può fare questo ragionamento. A inizio campionato un primo tempo imbarazzante, come dici tu, può perdere tante partite. Dobbiamo reagire e noi lo sappiamo fare. Per le prossime partite dobbiamo giocare sempre come nel secondo tempo. Siamo l'unica squadra in Italia che ha giocato 120 partite in tre anni. Faremo di tutto per non essere imbarazzanti come hai detto tu".