ITALIANO, Oggi prova e punto di grande carattere

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Salernitana-Fiorentina. Queste le sue parole: “Un bel punto per quanto mi riguarda. Abbiamo avuto il carattere e la forza di rimontare e di pareggiare una partita difficile, contro un’ottima Salernitana. Ci prendiamo questa voglia di non perdere, nonostante le sbavature difensive”.

Cosa si porta a casa dalla partita di oggi?

“Manca poco a fine stagione e abbiamo in ballo tantissimo. Cerchiamo di valutare quello che di positivo abbiamo fatto, cioè rimontare 3 volte. Non abbiamo avuto la forza di passare in vantaggio, siamo stati costretti a rincorrere ma abbiamo tirato fuori il nostro carattere. Nell’episodio del rigore loro sono stati bravi, mentre nelle altre due abbiamo sbagliato noi. Mi prendo comunque questo grandissimo carattere dei ragazzi”.

Sui prossimi incontri: “Abbiamo delle competizioni in ballo e dobbiamo arrivarci con fiducia. Sono contento se i nostri attaccanti ci arrivano in condizione. I gol che abbiamo preso oggi, anche i ragazzi lo sanno, basta poco per evitarli”.

Ha rimpianti per il campionato?

“Abbiamo lasciato tanti punti nella prima parte per demerito nostro, è un peccato ma la realtà è questa. Stiamo andando forte nelle altre competizioni, ci teniamo stretto questo”.