ITALIANO, Oggi missione compiuta. D'ora in avanti...

Ai microfoni di Italia1, al termine della partita vinta per 1-0 contro la Sampdoria, ha parlato Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Tenevamo a dare questa gioia al presidente Commisso. È sceso negli spogliatoi, ha fatto i complimenti ai ragazzi che sono stati bravi. La prestazione di oggi mi è piaciuta, l’importante era qualificarsi: missione compiuta".

Sui difetti da migliorare

"Non chiudere prima le partite è un nostro difetto, abbiamo perso tanto per strada. Quello che mi piace però è che continuiamo a creare. La voglia di incidere devono averla i ragazzi, e nei prossimi mesi sono sicuro che riusciremo a non portare più le partite in bilico fino alla fine”.