ITALIANO, Mercato povero? Consapevole più che deluso

A mercato chiuso la Fiorentina ha poco tempo per leccarsi le ferite lasciate dal mercato, visto l'impegno di domani sera in casa di un Lecce affamato di punti e battagliero. Ma certo lo stato d'animo percepito nel gruppo e nel tecnico non era dei migliori, visto il mancato arrivo di un esterno tanto atteso, in particolare di quel Gudmundsson sul quale la dirigenza sembrava voler puntare tutto, indipendentemente dalle motivazioni per cui non è arrivato.

Ma come detto la delusione per un mercato che non colma i limiti evidenti in termini numerici e di qualità della rosa ha lasciato subito spazio alla consapevolezza che la squadra per rimanere nella zona di classifica fin qui conquistata dovrà dare più del suo massimo e andare ancora una volta oltre i suoi limiti, fin da domani, soprattutto per poter andare avanti anche nelle Coppe.

Italiano insomma sa che, senza aiuti dal mercato, dovrà lavorare duramente e, magari, inventarsi soluzioni alternative. La scelta di Bonaventura esterno d'altronde era un segnale evidente che qualcosa in quella zona di campo mancasse e che basta una defezione, come Sottil in quel turno e Ikoné in questo con Kouame ancora assente, per rendere la coperta corta. Ma certo è che il tecnico e i suoi collaboratori non si tireranno indietro nel cercare di rimanere in zona Champions e proseguire la corsa su tre fronti anche senza gli aiuti concordati con la società.