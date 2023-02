ITALIANO, Mai registrata una serie così negativa

Come riportato dal Corriere dello Sport Vincenzo Italiano sa come ci si sente quando tutto gira storto e il mondo sembra pronto a caderti addosso ogni domenica. Gli era capitato in un paio di circostanze a La Spezia, eppure il tecnico era sempre riuscito a uscirne brillantemente. E soprattutto a suo modo, ovvero con la forza delle idee e del gioco. Un po’ quello che l’allenatore sta provando a fare anche oggi a Firenze, alla luce della quarto stop subito nelle ultime cinque gare di campionato. Nessuno in casa viola è però pronto a partire battuto col Braga. La striscia vincente dei lusitani certo preoccupa (il Braga si trova al terzo posto in Primeira Liga) eppure è stato proprio al cospetto delle più forti che in passato la sagacia di Italiano ha saputo trarre maggiori benefici. I duemila tifosi viola attesi in Portogallo serviranno come il pane per dare la svolta a una stagione nata con il piede sbagliato.