ITALIANO, Kouame è una punta. Per Barak occasione

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita di Fiorentina-Genk. Queste le sue parole a partire dalle decisioni di formazione: "Gli attaccanti possono essere decisivi anche da subentranti. Kouame sa lavorare da prima punta. Oggi loro ci permetteranno secondo me di attaccare la profondità e lui può farlo bene".

Mina, come si sta ambientando?

"Yerry purtroppo si è fatto male nel suo momento di crescita. Però è un calciatore di livello. Comunica e sa guidare la difesa molto bene. E' molto bravo nell'uno contro uno difensivo. Dovremmo essere bravi anche a sfruttarlo sulle palle inattive".

Occasione per Barak, cosa sta pagando?

"Penso che il problema fisico lo abbia danneggiato, è stato tanto tempo fuori. Lui e jack sono bravi entrambi a lavorare nelle situazioni di gioco che creiamo. Gli mancano minuti e oggi gli auguro che riesca a dare il suo contributo".

Perché secondo lei questa differenza ttra coppa e campionato?

"La qualità degli avversari è diversa, ma anche noi siamo diversi nelle nostre scelte in Conference. Dobbiamo fare bene anche in campionato perché dobbiamo aggiungere altro oltre alle buone prestazioni. Dobbiamo aggiungere ciò che spesso mettiamo in Conference. Vorrei vederlo stasera e poi da domenica anche in campionato".