ITALIANO, Jovic? Mi auguro si sia sbloccato. Oggi...

Vincenzo Italiano ha parlato nel pre partita di Dazn: "A livello di indisponibili abbiamo solo Sottil e Castrovilli. Tutti stanno bene e possono scendere in campo, difficile non far giocare alcuni. Dobbiamo stare tutti insieme concentrati, a breve inizierà un tour de force e vogliamo dare continuità di risultati".

Jovic come va gestito?

"Penso che abbia messo dentro quel ritmo in più che gli è servito per fare ottime prestazioni. Poi sta trovando continuità anche perché Cabral si è infortunato e non è ancora al 100%. Mi auguro si sia sbloccato e sia un valore aggiunto, nonostante ancora non riusciamo a concretizzare tutto".