ITALIANO, Il punto sul futuro. Ci pensano Napoli e Lazio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ampio focus del Corriere dello Sport dedicato al futuro degli allenatori in Serie A in vista di quella che sarà molto probabilmente una rivoluzione. Italiano, Thiago Motta e Palladino sono sulla bocca di tutti: Napoli e un po’ Lazio per il tecnico viola, Juve, Milan ed estero (Barcellona più che Psg ora) per l’italo-brasiliano, Palladino è invece pronto per un salto intermedio. Per quel che riguarda Italiano, le parti hanno deciso di parlarne a tempo debito, non ora, anche prima di ragionare sull'eventuale rinnovo automatico in caso di raggiungimento dell'Europa.