ITALIANO, Il punto su Terracciano, Sottil e Cabral

Fonte: Lu.Magis.

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha fatto il punto sullo stato di salute e forma di alcuni giocatori, in particolare su Terracciano che in mattinata ha saltato la seduta di allenamento: "Stamattina Pietro aveva qualche linea di febbre, abbiamo cercato di tenerlo a riposo. Credo sia recuperabile".

Sul recupero di Cabral, che oggi è tornato in gruppo, si è detto ottimista: "Arthur non è stato a disposizione a Napoli perché aveva preso una botta al piede. Gli faceva male. Oggi si è allenato e ha risposto bene, domani è a disposizione. Mi auguro infatti che domani non vengano fuori problemi, oggi ha fatto tutto".

Non sarà convocato invece Sottil che oggi si è allenato a parte, mentre è a disposizione Brekalo: "Sottil non sarà della partita, non lo recuperiamo, ha qualche problemino. Brekalo è rientrato dalla brutta botta (presa contro l'Atalanta, ndr) ed è normale che essendo tanti là davanti cerchiamo di ruotare, ma il ragazzo è recuperato al massimo e sta bene, anche per domani. Il problema che ha avuto, comunque, non è stato di poco conto".