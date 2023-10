ITALIANO (SKY), Botta al piede per Nzola. Domani...

Queste le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano a Sky Sport alla vigilia di Fiorentina-Ferencvaros: "Domani è importante per noi, è la prima squadra e siamo già in ritardo rispetto alla prima in classifica. Vogliamo riuscire ad assere lì davanti, abbiamo l'opportunità di fare punti, ci teniamo e dobbiamo sfruttare questa inerzia che abbiamo nell'approcciare bene le partite. Mi auguro che domani possiamo ottenere il risultato pieno. Vincere ci farebbe bene".

Come si gestisce il doppio impegno?

"Le scelte dipendono dalla condizione fisica oppure dai minuti che il singolo ha già giocato. I miei ragazzi sono bravi perché mi mettono in difficoltà in tal senso".

Nzola dopo il gol lo rischiererà subito?

"In questo momento abbiamo risolto il problema del gol col centravanti. Anche Beltran ha fatto una prestazione di alto livello, ma questo non mi preoccupava. Sono convinto che arriveranno altri gol. Domani vediamo, Nzola ha subito una botta al piede e stamani sentiva del dolore. In funzione di domenica magari può anche recuperare, domani vediamo, se il problema persisterà si schiererà un altro attaccante".

La squadra è migliorata nella gestione del risultato?

"Siamo maturati sotto tanti punti di vista, soprattutto perché è il terzo che lavoriamo assieme. Conosco tutti i ragazzi e questo è un grosso vantaggio. Poi sanno che adoro coinvolgere tutti e che non abbandono nessuno. In questa stagione siamo partiti bene, sono contento di come si sono inseriti i nuovi, abbiamo ancora margine di miglioramento".