ITALIANO, Grande gara di Bianco. Peccato il gol preso

Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Fiorentina-Monza. Ecco le sue parole: “Siamo partiti molto bene, con grande approccio. Siamo partiti come avevamo lasciato, in grande crescita, uguale a un mese e mezzo fa. Potevamo far notare ancora di più la crescita sotto porta, che a tratti mi è piaciuta. Così come la squadra: ha creato molto per 95 minuti. Peccato per il pareggio, ma andiamo avanti con fiducia”.

Su Cabral: "Quando nel secondo tempo è arrivato a tu per tu col portiere, se avesse fatto una scelta diversa, sarebbe stata una prestazione da 10. Questo è il vero Cabral, sa lavorare e attaccare la profondità, mi auguro che questo sia un punto di partenza per lui".

Sul gol subito: “Se andate a vedere le ultime partite, lo avevano già fatto. Mettono in difficoltà chiunque, ma proprio perché quella situazione la conoscevamo, potevamo far meglio. Però ci può stare lo stesso. Anche Messi si sa che è mancino, va all’interno e dribbla tutti, ma mette sempre chiunque in difficoltà”.

Su Bianco: “In questo mese di pausa è cresciuto tantissimo. Abbiamo fatto tante partite, l’ho utilizzato spesso e mi ha convinto. Ha personalità, dinamismo e capacità di portare la palla. Ha fatto una grande gara, poi è calato ma ci può stare”.

Sul mercato in uscita: “Maleh è stato accontentato, ora c’è qualcun altro che andrà accontentato”.