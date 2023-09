ITALIANO, E quella cena poi offerta per lo 0-1 a S.Siro

Fonte: Lu.Magis.

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Una promessa poi mantenuta. E chissà che il rito, se non per questa partita, venga riproposto. Infatti il 1 aprile scorso la Fiorentina fece un bel pesce all'Inter, andando a vincere a San Siro. Una vittoria storica per Vincenzo Italiano che non aveva mai espugnato, né da giocatore né da allenatore, il Meazza: "Dovrò pagare una cena alla squadra perché questa è la mia prima vittoria a San Siro - disse infatti il tecnico della Fiorentina - Non avevo mai vinto né da giocatore, né da allenatore”.

Ma la stagione viola fu così intensa, con tre competizioni da portare avanti, che il tecnico riuscì a trovare il tempo solo dopo la semifinale di Conference con il Basilea. In quella circostanza la soddisfazione, al di là della promessa mantenuta e di una buona cena in compagnia del suo gruppo vincente, fu dunque doppia. Vedremo in questa stagione per quali nuovi step Italiano dovrà offrire cene alla squadra.