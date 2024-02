ITALIANO, Dormito sul gol. Mi tengo stretto il 1° tempo

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Empoli-Fiorentina. Queste le sue parole: "Noi giochiamo sempre per vincere. Nel primo tempo siamo andati bene, molto bene rispetto a qualche altra trasferta. Abbiamo avuto una disattenzione su una ripartenza e oggi non portiamo a casa ai tre punti. L'Empoli nel secondo tempo si è messo con un assetto di diverso e ha creato di più".

Sull'approccio mentale: "Noi non dobbiamo cercare risposte perché non siamo in difficoltà. Dobbiamo cercare di migliorare il nostro gioco perché ogni tanto ci perdiamo. Qualche passo in avanti lo abbiamo fatto, abbiamo solo dormito sul gol. A parer mio se non avessimo concesso quella situazione, il risultato poteva essere diverso. Con oggi abbiamo tre punti in meno rispetto all'andata. Dobbiamo cercare di riproporre quanto fatto nel girone di andata. Mi tengo stretto il primo tempo di oggi che abbiamo fatto benissimo".

Su Beltran: "Lucas lo vedo cambiato. Ora è molto più dentro le partite, si smarca, ha iniziato a prendere confidenza. E' un altro giocatore da quando è arrivato, ha margini di crescita importanti".

Cosa manca per arrivare nelle zone del Bologna? "Abbiamo commesso troppi errori. Oggi se riusciamo a raddoppiare la porti a casa. Ci sta mancando quella giocata per vincere le partite. Siamo in piena linea con quello che dobbiamo fare, dobbiamo tenere alto l'entusiasmo".

Stanno mancando i leader? "Nico è rientrato da poco dopo un infortunio brutto. Bonaventura anche. Faranno vedere quello che hanno fatto nel girone di andata. Io oggi ho visto un ottimo primo tempo e da qui dobbiamo ripartire, non capisco chi dice che questa squadra non si diverte".