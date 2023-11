ITALIANO, Domani furore e qualità. Un abbraccio a chi..

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, in programma per domani sera alle 20.45, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali del club viola, partendo con un pensiero per gli alluvionati degli ultimi giorni nella provincia di Firenze e a Prato: "Tutti noi, squadra e società, siamo profondamente colpiti da quanto sta succedendo in Toscana. Il nostro primo pensiero va alle famiglie colpite, chi ha perso i propri cari, a chi è ancora senza acqua, luce e gas. Diamo la nostra vicinanza e il nostro abbraccio a chi soffre".

Cosa ha lasciato l'allenamento a porte aperte?

"Sappiamo quanto è importante questa partita e aver incontrato tutti i nostri tifosi ci darà una spinta ulteriore per vincere la gara, fare punti importanti e far felice la nostra gente. È una partita che chiaramente deve farci reagire alle due sconfitte, per tornare a correre in campionato, ed è quello che vogliamo".

Che Juve si aspetta?

"Mi aspetto una partita difficile come tutte le altre. Parlavamo di quella in trasferta con la Lazio, che era temibile e forte, e così è stato. Andiamo ad affrontare un'altra squadra che è altrettanto forte e capace di vincere gare e mettere in difficoltà chiunque. Dunque dobbiamo prepararla bene e spero che lo stadio ci trascini. Spero che alla fine possiamo gioire tutti insieme".

Quali saranno i pericoli maggiori?

"Arriveranno da qualsiasi parte, hanno qualità, fisicità e tutto quello che può mettere in difficoltà chiunque, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, a iniziare con furore come richiede questo tipo di partite e mettere poi grande qualità in entrambe le fasi perché penso che solo così si vincano le gare".