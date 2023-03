ITALIANO, Di impresa in impresa: è un predestinato

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, non è forse un caso che a ottenere la striscia record di sette vittorie di fila in Europa (risultato mai centrato nella storia della Fiorentina) possa essere un allenatore in ascesa come Vincenzo Italiano. Il tecnico infatti, fin dai suoi esordi in panchina, ha spesso abituato a compiere gesta sportive destinate a entrare nei libri di storia. Fin da quando, al suo primo anno alla guida di un club professionista (il Trapani, nel 2018/19) ha saputo centrare pronti-via la promozione in B, bissando poi il salto di categoria pochi mesi dopo a La Spezia quando nel 2020 riuscì a regalare al club bianconero la sua prima partecipazione alla Serie A. Di imprese, dunque, il mister siciliano si intende eccome.