ITALIANO (DAZN), 4' di follia. Ecco cosa ho detto ai ragazzi

Al termine della partita persa contro il Lecce, Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN: "È mancata un po' di malizia. Abbiamo avuto un corner all'89' e avevamo la partita in pugno. Bastava qualche minuto e il Lecce non ne aveva più, Parisi ha avuto la palla del 3-1 e abbiamo preso una traversa con Belotti. Come ho detto ai ragazzi, questi sono punti che mancano e che non torneranno più. In questo 2024 non siamo partiti bene, qualche partita ci è girata male e ci aggiungiamo anche questo finale col Lecce. Dobbiamo cercare di fare un po' di più per raccogliere punti".

Le tre punte nel secondo tempo?

"L'abbiamo già riproposto in tante situazioni, oggi non mi era piaciuto il primo tempo e dovevamo presentarci con un altroatteggiamento. Credo che Beloitti sia andato bene, Mandragora ha fatto gol e anche Nico ha fatto bene. Purtroppo abbiamo avuto quattro minuti di follia".

La prestazione di Belotti?

"Belotti ha fatto un solo allenamento e deve lavorare per capire come giochiamo. Si è mosso bene e poteva già far gol, può darci tantissimo perché è un grande giocatore".

Come si riparte?

"Lavorando su cosa è andato male, come la barriera che si è aperta sull'1-0. Il girone di ritorno è lungo e mettendo qualche ragazzo in forma dal punto di vista fisico, come Nico e Sottil, potremo fare meglio".

Un commento sul mercato?

"Quando parlavo di un esterno è perché sapevo che a gennaio potevamo avere qualche difficoltà viste le assenze, ma ora recupereremo gli infortunati e avremo quattro esterni e tre prime punte. Ripartendo dal secondo tempo e crescendo di condizione potremo ripartire".