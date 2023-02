ITALIANO, Conference? Sognare non costa niente

A margine della conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno contro lo Sporting Braga, Vincenzo Italiano ha parlato a SkySport della gara di domani e del momento della sua squadra. Ecco le parole del tecnico viola: "Il rischio di domani è quello di rimettere in discussione il risultato dell'andata, dove siamo stati bravi e concentrati sin dall'inizio. Non dobbiamo rovinare quella prestazione"



Visto il vantaggio accumulato all'andata, pensa di far riposare qualche calciatore?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita. Per domani giocherà chi sta bene, visto che abbiamo calciatori non al 100%. Quest'anno abbiamo sofferto gli impegni ravvicinati".



Cosa manca per avere continuità?

"Ci abbiamo provato con l'Empoli ma non ci siamo riusciti. La prestazione c'è sempre e creiamo sempre tanto, delle volte non riusciamo a concretizzare. In questi tre mesi dobbiamo migliorare questo aspetto oltre a qualcosa dietro".

Credete nella vittoria della Conference?

"Sognare non costa niente. Ne parliamo spesso, il desiderio è andare avanti più possibile e regalare emozione ai nostri tifosi che quest'anno hanno avuto qualche delusione. Siamo però in corsa su più fronti ed anche in campionato possiamo recuperare".



Adesso l'obiettivo è trasferire la mentalità europea in campionato.

"Affrontiamo avversari diversi: alcuni difendono meglio degli altri. Nelle coppe però riusciamo a trovare quell'ispirazione che ci consente di fare bene anche in avanti. Sta a noi trovare la chiave giusta e riuscire ad essere quelli che fanno la differenza in Italia e in Europa".