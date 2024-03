ITALIANO, Con Juric era già successo. Ho stima di Cairo

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a Sky Sport chiarisce il battibecco avuto con Juric durante la gara col Torino: "Penso siano situazioni dove si fraintende. Io stavo parlando col quarto uomo, volevo interpellare lui ma poi subentra l’adrenalina. A volte si arriva a tali battibecchi, ma penso non sia nulla di particolare, ci siamo visti col suo vice ed è tutto a posto. Non è la prima volta che capita con Ivan, succede, ci si stringe la mano e si va avanti. Volevo chiedere una cosa a Cairo ma qualcuno mi ha fermato.

Cosa voleva chiederle?

“Può capitare di essere un po’ accesi, perché le partite sono bollenti. Nient’altro, guardate che è tutto a posto. Ho grande stima di Cairo e gliel’ho ribadito in campo, volevo solo salutarlo”.

Come mai però c’è stato tutto questo nervosismo?

“L’arbitro fa parte del contorno, alle volte può giudicare in modo impeccabile o far accendere gli animi. Lor potevano recriminare sul rosso, noi nel secondo tempo per qualche break inaccettabile. Poetavamo arrabbiarci, ma fa parte del gioco. Ripeto, per me è tutto chiuso”.

Oggi è sembrata una Fiorentina più lenta.

“Penso sia la fotocopia delle partite fatte sempre contro il Torino. Tutte gare sporche, dove spesso la palla sta in aria, abbiamo cercato spesso la profondità. Devi sempre andare oltre la pressione, diventano partite di questo tipo. Siamo due squadre che per come giochiamo, poche volte viene fuori una partita di rara bellezza”.

Conclude: “Beltran oggi ha ragionato da attaccante pure, ci serviva al fianco di Belotti. Il rammarico è che in superiorità numerica dovevamo fare di più, ma il Torino è una squadra forte fisicamente. Peccato, ma diamo valore al match vinto con la Lazio, facciamo un punto e muoviamo la classifica”.