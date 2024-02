ITALIANO, Bravo Bologna ma il 2-0 mi fa arrabbiare tanto

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna: "L'avevamo preparata con questa aggressione forte. Loro stanno bene, rischiano e hanno fiducia. Il loro palleggio dal basso poteva crearci vantaggio ma loro sono davvero bravi a creare superiorità. Abbiamo fatto di tutto per rallentarli e ripartire ma in questo momento sono stati tanto bravi loro. Non ci hanno permesso di essere efficaci. Ma era un recupero, ci rimbocchiamo le maniche e ancora è lunga".

Le scelte iniziali?

"Volevamo recuperare palla e con Arthur ci avrebbero lasciato la superiorità con i centrali. Alla fine la partita l'abbiamo fatta, poi è entrato Beltran e siamo andati uomo su uomo. In tre-quattro situazioni Nzola e Ikoné potevano fare male, poi prendi gol a partita già chiusa. Alcune volte la pressione è andata bene, altre no grazie alla loro qualità incredibile".

I movimenti di Biraghi?

"Durante la gara ci sono tante situazioni che vanno valutate. Biro era costretto a stringere e Orsolini ha avuto la libertà per fare gol, poi l'abbiamo sistemata con Ranieri. Nel calcio ci sono gli errori ma è stato bravo Orsolini che ci ha castigato".

L'attacco?

"La quadra ce l'abbiamo e sappiamo cosa dobbiamo fare. Poi ci sono momenti in cui stai bene e sei in palla, stasera abbiamo trovato un avversario tosto che non ci ha permesso di giocare. NIco non ha più minuti di quelli che gli abbiamo dato, per il resto abbiamo tante soluzioni in attacco e le abbiamo provate tutte. Avevamo fatto bene col Frosinone e volevamo continuare. Potevamo svoltare con una vittoria ma ora ci rimbocchiamo le maniche: ci sono tante gare fino alla fine".

Ha detto che voleva una partita sporca...

"C'è che l'avversario è bravo e va limitato. Lo facciamo con chiunque e oggi dovevamo farlo con più ferocia. Quando ci saltavano arrivavano sotto porta. Anche Arthur deve crescere in condizione e avrebbe dovuto tenere il pallone. Abbiamo fatto cose giuste ma ci è mancata la qualità in determinate situazioni".

Era arrabbiato per il 2-0?

"Sì. Non lo dobbiamo concedere perché era l'unica volta che si affacciavano nella nostra metà campo. Dovevamo attaccare noi, eravamo schierati e mi fa arrabbiare tantissimo che abbiamo preso gol".