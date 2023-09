ITALIANO, Bocciato a suon di 4: il giudizio dei giornali

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Si sprecano commenti negativi sui giornali di oggi per Vincenzo Italiano, incolpato di aver messo in campo una squadra che non ha retto il confronto con gli avversari. La Fiorentina esce con un sonoro 4-0 da San Siro contro l'Inter e per La Gazzetta dello Sport il tecnico dei viola è da 4,5: "Vive una di quelle giornate storte, in cui il 'giochismo' non paga, in cui si vorrebbe, ma non si riesce. Forse c'entra il divario tecnico, forse no". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Inzaghi gli impacchetta la partita, senza che lui trovi il modo per riemergere. Inutile appellarsi al turnover ridotto al minimo rispetto a giovedì, non sarebbe cambiato niente".

Bocciatura ancora più pesante e 4 in pagella per Tuttosport: "Diciamo che l'obiettivo di inizio stagione era entrare in Conference e c'è riuscito. In passato aveva messo in difficoltà l'Inter, ieri proprio no". Il quotidiano più tenero è il Corriere della Sera, che gli dà 'solo' un 5: "Nello scorso campionato gelò San Siro acuendo la crisi primaverile dei nerazzurri. Stavolta la sua squadra paga, anche, le fatiche di coppa della settimana".