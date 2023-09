ITALIANO, Archiviare subito la gara. Non siamo questi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn nel post partita di Inter-Fiorentina. Queste le sue parole:

Primi 15 minuti buoni, poi cosa è successo?

“Fino al loro gol abbiamo giocato, poi non siamo riusciti più a mettere in difficoltà l’Inter. Ho provato a fare fiducia anche a calciatori che non erano al 100%. Archiviamo subito, perché non siamo questi. Abbiamo sbagliato qualcosa, io in primis. Avevamo un obiettivo, superare il playoff e portare a casa punti in campionato, oggi non ci siamo riusciti”.

Prosegue: “Dobbiamo archiviare la sconfitta di oggi. Usciamo con 50 minuti fatti male, non meritiamo una prestazione del genere. Ripeto, non siamo questi. Ci assumiamo le responsabilità, lavoreremo per non far vedere più una Fiorentina del genere”.

Sulla sosta: “Ho già detto alla squadra che non mi sentirete mai più dire “abbiamo preparato la gara in due giorni” o "abbiamo avuto poco tempo". Abbiamo voluto questo girone di Conference, sappiamo che i tempi saranno stretti. In queste due settimane lavoreremo per migliorare e per cercare di non sbagliare sotto l’aspetto delle scelte. In Serie A se non sei al 100% fisicamente fai fatica, soprattutto contro squadre come l’Inter “.

Sulla gerarchia in attacco e in porta : “Chi starà bene e andrà forte giocherà. Gli altri subentreranno, non è una questione di gerarchie. Dipenderà anche dal momento e dalla situazione che vivrà il calciatore. Abbiamo preso un calciatore giovane davanti e un portiere che oggi ha fatto vedere molte cose buone”.