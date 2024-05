ITALIANO, Ad Atene, come a Praga, conteranno i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vincenzo Italiano si racconta ai microfoni della Uefa: in un intervento pubblicato sul sito ufficiale del massimo ente calcistico europeo, il tecnico della Fiorentina parla di quanto fatto in questa stagione, della finale di Conference che verrà e anche di quella che è stata, con la sconfitta di Praga: "Mi ricordo molti dettagli di quella sfida. Il match-point lo avevamo avuto, sull'1-1, con Mandragora. Purtroppo queste gare si decidono sui dettagli, succederà anche per questa finale. La stagione che abbiamo fatto? Per me è stato un viaggio fantastico, come lo era stato l'anno scorso. Ripetersi non è facile, vincere il trofeo sarebbe poi incredibile, una soddisfazione che si merita una piazza che non vince da tanto e un gruppo straordinario che ho la fortuna di guidare. Questo è il livelllo che si merita il club. Sull'Olympiacos dico che se riesci a vincere due volte in semifinale [contro l'Aston Villa] devi essere bravo per forza. Per loro sarà una partita in casa. Certo, non è il loro stadio, ma giocheranno comunque nella loro città. Penso che sarà ancora più difficile per noi.

E sul lavoro fatto sul campo: "Stiamo cercando di aggiungere sempre qualcosa di nuovo a inizio stagione: avevamo già iniziato a cambiare posizione e funzione dei centrocampisti nel finale dell'anno scorso, poi abbiamo cercato di attuare il cambiamento anche in difesa. Ecco perché un difensore come Martinez Quarta segna così tanto. Siamo tutti contenti e soprattutto lui".