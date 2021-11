ITALIANO/2, In Europa? Ecco cosa ci manca

Stuzzicato sul sogno europeo, Vincenzo Italiano ha spiegato l'ulteriore step che la sua Fiorentina deve fare per sperare in un obiettivo che ad inizio anno sembrava quasi utopistico: "La realtà in questo momento è che non riusciamo ad avere continuità. Se riuscissimo ad ottenerla, faremo un grandissimo lavoro. A quel punto può venir fuori una Fiorentina che aspira a qualcosa di importante. Dobbiamo avere la mentalità di una squadra che vuole giocare per vincere. Pensate a Venuti, che aveva mal di testa dopo il Milan per aver giocato 90' da centrale per la troppa concentrazione: sono felice per le parole di Lollo perché ci teneva a fare bene".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.