ITALIANO, 12' per reti dalla panchina. Solo 6 in Serie A

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli alleantori che, in questo campionato, hanno visto segnare un giocatore entrato dalla panchina. In questa speciale graduatoria il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è in dodicesima posizione visto che solo in sei occasioni su 129(cambi totali) un suo giocatore entrato a partita in corso è riuscito ad entrare nel tabellino dei marcatori. Nzola(due volte), Mandragora, Nico Gonzalez, Kouame e Barak, questi sono i giocatori viola che sono riusciti a seganre partendo dalla panchina. Sei sono anche i gol dalla panchina per Palladino(su 134 cambi), Cioffi(81 cambi) e Nicola(32 cambi). Il re dei cambi invece è Stefano Pioli, il tecnico del Milan ha spesso deciso la partita con i subentrati.

Con quella di Okafor venerdì sera contro la Lazio, sono infatti addirittura 13 le reti in stagione dei giocatori rossoneri partiti fuori dall'undici iniziale.