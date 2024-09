ITALIA U21, Baldanzi show nel 3-0. Bove 90' di sostanza

FirenzeViola.it

L'Italia Under 21 vince 3-0 in casa della Norvegia grazie alla tripletta di Baldanzi. Con Kayode ancora spettatore in tribuna come contro San Marino, l'altro giocatore viola, Edoardo Bove, resta invece in campo per tutta la gara a dirigere (bene) il centrocampo da centrale.

Nel primo tempo Baldanzi su suggerimento di Gnonto mette subito in discesa la partita segnando dopo appena dieci minuti ma occorre arrivare al 72' per mettere al sicuro il risultato sempre grazie a Baldanzi, servito da Ruggeri; sempre il giocatore della Roma all'81' sigilla il finale (0-3 appunto) realizzando la tripletta personale. Nel girone di qualificazione l'Italia è prima a 21 punti, a +4 dall'Irlanda ancora da affrontare e +6 sulla Norvegia battuta stasera; proprio le due inseguitrici tra l'altro si devono ancora incontrare facilitando ulteriormente le cose anche se basterà comunque un punto alla qualificazione.