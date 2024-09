ITALIA U20, 90' per Comuzzo ma festeggia la Germania

FirenzeViola.it

Per l’Italia U20 arriva la prima sconfitta di questo Torneo Otto Nazioni Under 20 contro la Germania che conferma il primo posto in classifica battendo con un netto 3-0 gli azzurrini. Le reti di Rothe, Kade e Komur hanno deciso il match a favore dei tedeschi sempre più leader del Torneo. Tanto spazio per il difensore viola Pietro Comuzzo che ha giocato tutta la partita da titolare dopo che nella gara precedente contro la Repubblica Ceca era subentrato per solamente 20 minuti di gioco.