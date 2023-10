ITALIA, Jack tra i favoriti al posto di Tonali in Germania

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'ufficialità della squalifica a Tonali, il centrocampista del Newcastle salterà anche Euro 2024, un torneo a cui l'Italia deve ancora qualificarsi, ma che in caso di qualificazione giocherà senza dubbi senza l'ex Milan, uno dei perni della nazionale nascente. Così, come approfondisce TMW, c'è un posto vacante in mezzo al campo.

Molto dipenderà, ovviamente, dal rendimento nei prossimi mesi. E anche dalle scelte di Spalletti in merito alla costruzione della rosa: non esiste un numero fisso di centrocampisti, nei 26 convocati finali potrebbero essere tanto sei quanto sette. Anche otto, in via ipotetica, se Pellegrini dovesse finire nel computo - solo teorico - degli attaccanti. A ogni modo, la sensazione è che oggi il favorito sia Bonaventura, ritornato in azzurro grazie alle ottime prestazioni con la Fiorentina. Anche se, chiaramente, la strada da qui alla rassegna continentale è ancora lunga.

Di seguito, TMW stila la lista degli uomini in corsa per una ipotetica convocazione all'Europeo:

Fabio Miretti (Juventus), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Jorginho (Arsenal), Matteo Pessina (Monza), Nicolò Rovella (Lazio), Edoardo Bove (Roma), Samuele Ricci (Torino), Cesare Casadei (Leicester), Tommaso Pobega (Milan).