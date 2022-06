ITALDONNE, Schroffeneger e Sabatino all'Europeo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, LA NUOVA OFFERTA DELL’EMPOLI PER ZURKOWSKI Proseguono i contatti tra la Fiorentina e l’Empoli sul fronte Szymon Zurkowski, non riscattato dagli azzurri convinti di scendere sotto i 4,5 milioni inizialmente pattuiti. In tal senso, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è in ballo una proposta del... Proseguono i contatti tra la Fiorentina e l’Empoli sul fronte Szymon Zurkowski, non riscattato dagli azzurri convinti di scendere sotto i 4,5 milioni inizialmente pattuiti. In tal senso, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è in ballo una proposta del... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, I TITOLI IN VIOLA DEI QUOTIDIANI Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e generalisti, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina sulla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: "Maggiore... viola"; "Fiorentina su Gollini: il... Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e generalisti, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina sulla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: "Maggiore... viola"; "Fiorentina su Gollini: il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi