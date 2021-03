INZAGHI, Depaoli e Letizia out coi viola. La sfida...

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, avversario della Fiorentina dopo la partita di oggi col Parma, ha commentato la sfida di sabato prossimo contro i viola: "Giocheremo come abbiamo sempre fatto. Il modulo usato con lo Spezia è frutto delle indisponibilità, se non hai terzini devi adattarti e chiedere una prova di grande sacrificio. Avremo una settimana per preparare al meglio la sfida con la Fiorentina, quando il Benevento mostra voglia e carattere dimostra che può stare in questa categoria".

Tuia uscito per crampi, Depaoli e Letizia come stanno?

"Sarà dura rivederli con la Fiorentina, secondo me possiamo sperare di lavorarci nella sosta. Ora ci sono Fiorentina e Juventus, successivamente spero di giocarmi il rush finale con tutta la rosa a disposizione".