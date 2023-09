INTER-FIORENTINA 4-0, Rivivi il live di FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

90' + 5- LA PARTITA FINISCE QUI: L'INTER BATTE LA FIORENTINA 4-0

90' - La Fiorentina finisce in attacco ma è troppo tardi. L'arbitro concede 5 minuti, vedremo se succederà altro.

82' ' - PERICOLO PER I VIOLA! Ancora un tiro pericoloso di Lautaro, con Christensen che para mandando il pallone sotto il suo corpo e nell'occasione si fa male. Gioco fermo con i medici viola in campo.

81' - Torciata sugli spalti di San Siro, la Fiorentina prova a spingere ma senza concretezza là davanti: l'Inter gestisce bene anche dietro

77' - Ultimo cambio nerazzurro: Asllani per Calhanoglu

75' -CAMBIO VIOLA: Amatucci dentro al posto di Arthur. e' l'esordio per lui.

72' - QUARTO GOL DELL'INTER! L'ex Cuadrado crossa il pallone sul primo palo per Lautaro che taglia su Milenkovic e di destro gira alle spalle di Christensen con Ranieri che non riesce a bloccare l'attaccante in scivolata. E' il 4-0 nerazzurro

69' - Quattro cambi iper l'Inter: fuori Barella, Dumfries, Thuram e Dimarco, dentro Frattesi, Cuadrado, Arnautovic e Carlos Augusto.

64' - Finalmente un'occasione viola! Sottil fa fare la prima parata a Sommer

63' - INTER VICINO AL 4-0: Bastoni in verticale per Thuram che supera in slancio Milenkovic e calcia in diagonale con il destro mandando di poco a lato.

60- Italiano ammonito per proteste

57' - GOL SU RIGORE DELL'INTER. Calhanoglu trasforma dal dischetto: 3-0 nerazzurro

56' - RIGORE PER L'INTER: Dimarco calcia in porta, Christensen esce e non prende la palla ma prende e travolge Thuram!

54' - DOPPIO CAMBIO VIOLA: Italiano toglie Nico e Bonaventura e fa entrare i più freschi Brekalo e Infantino.

53' - RADDOPPIO DELL'INTER con Lautaro Martinez: Bastoni per Thuram che apre per l'argentino che arriva in area di rigore e calcia con il destro mandando alle spalle di Christensen. 2-0 Inter!

52' -S'innesca Nico ma poi, fermato da De Vrij, non riesce l'intesa con Bonaventura e l'Inter riparte e rischia con Lautaro

50' - PALO DELL'INTER! Dunfries dalla destra tira in porta e scheggia il palo basso con la palla che esce

47' - Barella innesca Thuram velocissimo ma stavolta il figlio d'arte perde l'occasione non controllando bene la palla.

46' - SI RIPRENDE!! La ripresa inizia con due cambi: fuori Kouame e Beltran, dentro Sottil e Nzola.

Nell'intervallo si scaldano Nzola e Sottil pronti a dare più peso e fantasia all'attacco.

--------------------------------------------------------------------------------

45' + 3 - FINE DEL PRIMO TEMPO, VIOLA SOTTO DI UN GOL

45' +2 - Gioco fermo per un contrato Arthur- Barella in cui ha la peggio il nerazzurro. Il centrocampista per fortuna si rialza senza grandi conseguenze ma il recupero si allunga. Giallo tra l'altro per Barella stesso.

45' +1 - Dumfries pesca Thuram al centro ma l'attaccante stavolta sbaglia tutto.

45' - Concessi tre minuti di recupero

40' - Dal fallo viene concessa una punizione quasi dal limite per l'Inter, Chalanoglu si incarica del tiro che supera la barriera ma Christensen si distende bene e para.

39' - GIALLO PER RANIERI! Primo ammonito della gara, per un fallo su Thuram che s'involava pericolosamente in area

36' - Contatto in area tra Bastoni e Nico, che cade reclamando. Marchetti si affida al ceck del Var che conferma che non c'è nulla e concede solo rimessa viola.

34'- DOPPIO PERICOLO PER I VIOLA! Bastoni dalla destra fa quello che vuole e tira in porta impegnando in una parata d'istinto Christensen, la palla finisce a Lautaro che però non è preciso.

30' - Azione d'attacco della Fiorentina con Nico che però non trova lo spazio, concendendo invece all'Inter la ripartenza.

29' - Ancora un pericolo dalla destra viola dove prima Dimarco poi Bastoni riescono a crossare al centro per Thuram, che non inquadra lo specchio della porta.

26' - E' un buon momento per i nerazzurri con Dumfries che prova a scattare sulla sinistra ma ben contrastato perde il pallone

23' - GOL DELL'INTER. Thuram segna di testa rubando il tempo a Biraghi, sull'assist di Dimarco dalla destra. Errore collettivo con la difesa posizionata male e primo centro del figlio d'arte con la maglia nerazzurra

20' - Pericolo per i viola! Nico perde un pallone che fa ripartire l'Inter centralmente e Thuram va al tiro ma la traiettoria è alta.

14' - Occasione viola! Sale bene la Fiorentina a sinistra, al centro Beltran scambia con Mandragora che serve Biraghi ma il suo cross sbatte su Darmian. Sullo sviluppo della rimessa tiro di Bonaventura che però finisce alto.

11' - Sulla sinistra qualche problema per i viola ed infatti arriva un buon pallone poi sfruttato male da Thuram, Christensen blocca con sicurezza.

9' - Pericolo per i viola: Dodo si fa bruciare sulla fascia da Dimarco che per fortuna dei viola sbaglia il tempo del tiro-cross e l'azione sfuma sul fondo.

6' - Beltran prova ad impensierire Sommer, poi contrastato da Darmian manda la palla fuori ed è rimessa dal fondo per l'Inter.

3' - Primo squillo dell'Inter con Dimarco, ma Christensen para senza problemi

2' - Christensen chiamato oggi da Italiano tra i pali cerca di impostare l'azione con i piedi poi sceglie il lancio lungo.

1' - VIA!! LA SFIDA E' INIZIATA!!

18.30 - Minuto di silenzio per la recente tragedia delle vittime sul posto di lavoro.

Alle 18.30 fischio d'inizio per Inter -Fiorentina, valida per la terza giornata di serie A. Seguite con noi la diretta testuale della gara a cura di Luciana Magistrato. Queste intanto le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Damian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L.Martinez. A disp.: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Pavard, Klaassen, Asllani, Agoume, Cuadrado, Frattesi, C.Augusto, Arnautovic. All.: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran. A disp.: Terracciano, Martinelli, Kayode, Mina, Quarta, Comuzzo, Parisi, Duncan, Amatucci, Infantino, Brekalo, Sottil, Kokorin, Nzola. All.: Vincenzo Italiano.