INTER, Acerbi, Sanchez e Sensi vanno verso il forfait

Fonte: Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna in campo domani la Fiorentina, dopo il successo di giovedì sul Rapid Vienna valso la qualificazione alla Conference. L'avversario di turno sarà l’Inter, che arriva al match con quasi tutto l’organico disponibile, seppur non manchi qualche defezione.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non dovrebbe prendere parte alla gara Francesco Acerbi, ancora fuori per problemi fisici. Stessa sorte dovrebbe toccare ad Alexis Sanchez, che per due mesi ha lavorato da solo essendo svincolato e non è ancora al 100% per giocare; e a Stefano Sensi, non recuperato dal problema muscolare che si trascina da giorni. La rifinitura conclusa poco fa darà i verdetti finali, ma filtra pessimismo circa la presenza di questi tre elementi. Per il resto, Simone Inzaghi dovrebbe avere tutti arruolabili, anche i nuovi arrivati Pavard e Klaassen.