INTER, Acerbi salta la Viola. Frattesi-C.Augusto in dubbio

Francesco Acerbi salta Fiorentina-Inter. Il difensore nerazzurro, bloccato nella trasferta di Verona per un problema muscolare e in bilico fino a oggi, non ha ancora recuperato pienamente dall'elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Per questo ha già lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile e non potrà essere della sfida domani sera al Franchi, riporta Sky Sport. C'è ancora attesa per capire se saranno invece arruolabili Davide Frattesi e Carlos Augusto.