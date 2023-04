INT-FIO, Tante occasioni per i viola ma al 45' è 0-0

FirenzeViola.it

Fiorentina arrembante a San Siro con almeno 4-5 palle gol all'attivo ma dopo un primo tempo piacevole e tanti ceck cui ricorre Maresca su tocchi in area nerazzurra (in particolare uno di Brozovic) il parziale è di 0-0.

La prima occasione è proprio per i viola al 14' con Castrovilli che calcia al volo ma Onana è bravo a salvare in angolo. Al 21' grande risposta dell'Inter con Mkhitharyan che in ripartenza, come ha giocato quasi tutto il tempo la squadra di Inzaghi, spara addosso del ben appostato Terracciano. Al 26' altra occasione nerazzurra in contropiede ma Dumfries tentenna e perde il tempo per il passaggio a Lukaku anticipato ma sul proseguio Terracciano è ancora al posto giusto. Dopo la mezzora prima Mandragora e poi Quarta tirano da fuori area ma la traiettoria non è precisa in entrambi i casi. Al 38' l'occasione più ghiotta per i viola ma Ikoné non aggancia incredibilmente un pallone che chiedeva solo di essere spinto in rete con Onana rimasto solo con due avversari viola (il francese e Saponara).