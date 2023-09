FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Calcio di rigore per l'Inter che adesso dilaga! Thuram anticipa Ranieri in area di rigore e viene steso da Christensen, che in precedenza aveva respinto bene un tiro di Dimarco. Penalty per i nerazzurri trasformato perfettamente da Calhanoglu, non sbaglia dagli undici metri il centrocampista turco che spiazza il portiere viola.