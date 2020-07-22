INT-FIO 0-0, È il turno di Chiesa: dentro con Pulgar
22.07.2020 23:21 di Redazione FV Twitter: @firenzeviola_it
Ultimi due cambi per la Fiorentina al 73' del match con l'Inter: entrano Pulgar e Chiesa ed escono Baldej e Ribery.
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Ultimi due cambi per la Fiorentina al 73' del match con l'Inter: entrano Pulgar e Chiesa ed escono Baldej e Ribery.
|22.07.2020 23:27
INT-FIO 0-0, Viola vicini al gol con Lirola all'80'
|22.07.2020 23:21
INT-FIO 0-0, È il turno di Chiesa: dentro con Pulgar
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