INNOCENTI A RFV, Kayode può spaziare sulla fascia

Il responsabile scouting del Benevento Andrea Innocenti ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Palla al Centro". Questa la sua analisi riguardo all'inizio di stagione della Fiorentina e soprattutto alla crescita di Michael Kayode: "Kayode è sereno perché ha un percorso diverso che lo ha aiutato a crescere avendo giocato in Serie D prima di approdare in primavera. Italiano su di lui ha fatto un lavoro importante e lui ha caratteristiche tecniche e tattiche che non si trovano in altri giocatori. Ha qualità e caratteristiche che gli permettono di fare il quarto ed anche il quinto. E' migliorato anche in fase difensiva, può fare tutti i ruoli della fascia, anche giocare nei tre davanti. E' intelligente ed ha grande lettura tattica. Ha tanta voglia perché viene da un campionato difficile come la Serie D in cui ha giocato da sotto età".

Trova un'idea giusta la seconda squadra in Serie C per la Fiorentina?

"La Serie C è un campionato estremamente formativo. Pensare alla Fiorentina B nel girone B di Serie C sarebbe bellissimo perché è un girone molto competitivo. Con un progetto serio, con la consapevolezza anche di poter retrocedere alla prima stagione, questa è un'idea che può aiutare molto".

Riguardo agli altri giovani interessanti della Fiorentina?

"Pierozzi per me è un giocatore importante che può rientrare nella rosa della Fiorentina. Gli altri invece da Di Stefano in giù hanno bisogno di crescere, con altre società o anche in Serie C sempre con la Fiorentina. Deve essere creato un progetto per dare spazio ai giovani provenienti dal settore giovanile, il Viola Park è un bel punto di partenza ma è importante che questi ragazzi possano riuscire a giocare".

Un giudizio sulla Fiorentina, fino a dove può alzare l'asticella?

"Non mi sorprende questa Fiorentina perché è già qualche anno che ha una buona squadra. Penso ci debba essere una giusta riconoscenza verso la società che sta facendo grandi cose. Spero che la Fiorentina riesca a lottare per obiettivi importanti fino alla fine".