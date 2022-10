INFORTUNI, Viola 2ª in A per numero ma i recuperi...

Interessante analisi sugli infortuni di tutta la Serie A che indica la Fiorentina come la squadra che ha avuto più infortuni di tutti dopo la Juventus nel massimo campionato italiano, ma anche come quella con il rapporto più basso di giorni di recupero necessari per tornare in campo subito dopo la Lazio.

Come mostra l'analisi in calce all'articolo, la squadra di Italiano ha fin qui avuto 25 infortuni, nessuno sotto i 60 giorni di assenza, a fronte di 261 giorni totali di assenze di calciatori. Questo vuol dire che ogni infortunio (che chiaramente differisce per tipologia e gravità) ha richiesto in media poco più di 10 giorni di recupero (10,44 per la precisione). Niente a che vedere per esempio con la Juventus, che è sì la squadra con più infortuni (27) ma anche quella con più giorni di recupero necessari (554). La Lazio ha avuto 17 infortuni totali per 104 giorni di recupero totali, quindi 6 circa ad infortunio. Ecco la tabella: