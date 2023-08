INFANTINO, Rosario rende noti i dettagli dell'operazione

Sul suo profilo ufficiale Twitter il Rosario Centrale ha reso noti i dettagli del trasferimento di Gino Infantino alla Fiorentina. Come riportato dal tweet qui sotto la società viola ha versato nelle casse del Rosario Centrale 3 milioni di euro + 500.000 euro di bonus che verranno pagati nel caso in cui l'argentino disputi almeno 15 partite in qualsiasi competizione. Inoltre il Rosario Centrale avrà il 10% sulla futura rivendita. Del 20% che spettava all'Adiur come club che ha formato il classe 2003, verrà versato solo il 15%. E infine Infantino ha lasciato al club rosarino il 15 % dei diritti che si era guadagnato.

Tras oficializar la transferencia de Gino Infantino a la Fiorentina, en forma conjunta con el club italiano, damos a conocer los detalles de la operación: pic.twitter.com/B2yuHZnhty — Rosario Central (@RosarioCentral) August 3, 2023