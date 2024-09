INFANTINO, Il dietrofront del Cosenza: il punto sul 2003

Fonte: Ludovico Mauro

L'ultimo giorno di mercato, più precisamente nelle ultime ore prima della chiusura, Gino Infantino sembrava a un passo dal passaggio al Cosenza, in prestito secco per una stagione. Un trasferimento temporaneo che era in procinto di andare in porto e per il quale era tutto già apparecchiato: la Fiorentina e il club calabrese erano d'accordo con la formula sopracitata, che avrebbe permesso al ragazzo di fare esperienza in un campionato importante come la Serie B.

Il tutto però è saltato quando gli accordi erano ormai conclusi, col Cosenza che a pochissimo dalla chiusura delle trattative ha preferito mantenere inalterato il proprio reparto offensivo, senza voler aggiungere un'altra pedina alla rosa che dal punto di vista della società era già completa. Così l'affare non si è concretizzato e Infantino è rimasto a Firenze, in attesa di capire se in questi giorni di mercato ancora aperto in alcuni campionati possa muoversi qualcosa.