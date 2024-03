INFANTINO, Chi l'ha visto? La situazione dell'argentino

FirenzeViola.it

"Ni chica ni limonada"- modo di dire argentino facilmente traducibili col più nostrano "né carne né pesce". Proverbio che potrebbe calzare a pennello per descrivere i primi sette mesi di Gino Infantino in Italia.

ILLUSIONE - Sbarcato a inizio agosto scorso a Firenze - cappellino viola in testa e sguardo spaesato da chi ha appena perso il resto della classe all'inizio della gita d'istruzione- il classe 2003 argentino approdava nel vecchio continente con un bagaglio pieno di ottime referenze (da Tevez a Kily Gonzalez), un particolare anagrafico ingombrante (figlio di Rosario, la città del Fútbol per eccellenza) e la suggestione mistica di essere sotto l'ala protettrice di Fabian Soldini, colui che più di vent'anni fa portò un suo compaesano (un certo Lionel Andres Messi Cuccittini) in Europa. Dettagli che avevano subito innescato il pensiero magico di tanti tifosi viola, pronti ad accogliere l'ennesimo crack argentino in un club la cui storia è a forti tinte albiceleste. Poco più di un semestre dopo, della magia esotica del ventenne arrivato da Rosario per insegnare fútbol è rimasto poco. Sono rimasti i freddi e stantii numeri di un calciatore che non aggiorna il suo minutaggio in prima squadra dal lontano 6 dicembre scorso, dallo scampolo di gara giocato col Parma in Coppa Italia.

194 MINUTI - La lancetta per Infantino non corre da quella fredda serata di inizio dicembre, quando entrò sul 2-0 per il Parma e in un tempo abbondante (supplementari inclusi) non si capì quale ruolo dovesse ricoprire. Ni chica ni limonada come dicevamo: né trequartista né centrocampista, per adesso il ventunenne rosarino rimane un equivoco tattico che neanche Vincenzo Italiano è riuscito a risolvere. Difficile trovare un ruolo nel 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano a un calciatore che, dicono dall'Argentina, rappresenta un esempio di "volante" (come lo chiamano da quelle parti) una mezzala di passo e di possesso che però non è prevista nel nuovo vestito della Fiorentina. Soprattutto per questo e per progressi fisici e tattici che stentano ad arrivare, Infantino è rimasto fermo a 194 minuti in totale in stagione, appena 78 in Serie A, dove non gioca da inizio ottobre.

FUTURO - Negli ultimi mesi c'è stato anche l'esperimento Primavera: 68 minuti giocati a inizio febbraio con la Fiorentina di mister Galloppa che hanno però evidenziato ancora i limiti (soprattutto fisici) di un calciatore andato in debito di fiato e muscoli anche con i classe 2006. Per questo, pare difficile che Gino da Rosario possa ricoprire un ruolo diverso da quello di comparsa in un finale di stagione dove non saranno ammessi esperimenti. Per questo, a giugno si deciderà anche che fare con il "Piano-Infantino", un investimento da più di tre milioni su un calciatore che veniva comunque da un paio di anni di prima squadra al Rosario Central. L'impressione è che la Fiorentina, che già a gennaio aveva vagliato le varie opportunità, salvo fare dietrofront a causa della volontà del calciatore di rimanere a Firenze, possa aprire a un prestito in Italia; la sensazione è che sarà comunque difficile non pensare ai primi mesi in Italia del talento sudamericano come a del tempo sprecato. E allora ecco che, col senno del poi, può tornare ad accendersi il dibatto sulle seconde squadre. Pari età di uno dei modelli del movimento "seconde squadre" come il connazionale Matias Soulé, la differenza tra la crescita esponenziale del talento di proprietà della Juventus e lo stallo cronico del coetaneo in viola può essere riscontrata (anche) in questo.