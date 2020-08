IND. FV., Via Ducci, nuovo innesto per il mercato

A breve dovrebbe esserci un nuovo innesto nella squadra mercato, secondo quanto appreso da Firenzeviola, visto l'addio alla Fiorentina anche del capo scout Piero Ducci. All'arrivo di Pradè infatti arrivarono come osservatori e uomini di fiducia tre persone, ossia Valentino Angeloni, diventato a gennaio responsabile del settore giovanile (con Comotto, portato da Corvino e anche lui spostato dalla squadra mercato al giovanile dopo l'addio di Vergine), Andrea Mancini, figlio del ct, e Piero Ducci appunto, che insieme a Dainelli e Antognoni (club manager) dovevano aiutare il ds sul mercato. Dopo l'addio di Comotto a fine giugno, in lizza per tornare da dg a Perugia, oggi se ne è andato ufficialmente anche Ducci, diventato in queste ore dg dell'Ascoli. Per lui, tanti anni al Milan con Braida all'attivo, un ruolo di responsabilità al quale non ha potuto dire di no vista la poca autonomia che la carica ricoperta in viola invece prevedeva. Della vecchia squadra dunque, a parte Antognoni e Dainelli presenti tutti i giorni al centro sportivo, è rimasto solo Andrea Mancini (questa estate avvistato a dire il vero più in Sardegna che al centro sportivo) e nelle prossime ore il club viola dovrebbe rimpiazzare le partenze con qualche altro elemento.